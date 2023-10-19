Больше 30 ФАПов и амбулаторий построили в Томской области

В Томской области построили 31 фельдшерско-акушерский пункт и две амбулатории с 2022 года. На эти цели власти направили 254 млн рублей.

Строительство ведется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Восемь ФАПов и амбулатория открыты в Томском районе. По два учреждения запустили в Первомайском, Бакчарском, Зырянском, Чаинском, Шегарском и Тегульдетском районах. Амбулатория и ФАП открыты в Колпашевском районе, еще по одному учреждению ввели в Верхнекетском, Молчановском и Кожевниковском районе. В ближайший месяц планируется открытие амбулатории в селе Красный Яр в Кривошеинском районе. Об этом пишет РИА «Томск».

На период с 2021 по 2025 год в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе потратят 4 млрд рублей, которые выделены из федерального бюджета. Средства будут направлены на строительство и ремонт медицинских пунктов, закупку оборудования и автомобилей для больниц.