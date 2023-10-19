Суд в Москве заочно арестовал бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Мешкова

Решением Басманного суда Москвы был заочно арестован бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Владимир Мешков. Об этом 19 октября сообщили в суде.

Мешков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его заочно арестовали сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции, уточнили ТАСС в суде.

Кроме того, «Коммерсант» пишет, ссылаясь на следствие, что Мешков участвовал в хищении свыше 600 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию стендов в НИЦ ракетно-космической промышленности. Согласно данным издания, он проходит по делу, которое Следственный комитет РФ возбудил еще в 2019 году.

Отмечается, что были задержаны экс-главный бухгалтер «Москапстроя» Василий Тубольцев, а также несколько руководителей организаций, задействованных в выводе тех похищенных средств. Гендиректор и соучредитель «Москапстроя» Максим Щербаков скрылся от следствия и также арестован заочно.

Мешков в 2016 году стал главой департамента капстроительства «Роскосмоса» и советником генерального директора госкорпорации. В 2019-м он занял пост заместителя начальника департамента в аппарате полпреда президента в Приволжском федеральном округе.