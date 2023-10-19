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Системы мониторинга состояния пациента закупили в Мурманской области

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Центр медицины катастроф в Мурманской области получил системы мониторинга состояния пациента. Техника необходима во время транспортировки пострадавших граждан.

Всего закуплено четыре системы стоимостью 3,5 млн рублей. Приборы отличаются надежностью и высокой производительностью. Технику можно использовать в различных транспортных условиях как на земле, так и в воздухе. Об этом пишет ИА «Би-порт».

Центр медицины катастроф Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина также оснащен новыми аппаратами жизнеобеспечения. За три года медицинское учреждение получило три аппарата ИВЛ экспертного класса для всех возрастных групп. Специалисты оказывают скорую медицинскую помощь в труднодоступных районах, а также эвакуируют пациентов наземным и воздушным транспортом.

Ранее сообщалось, что в поселке городского типа Верхнетуломский 71,5 млн рублей направили на ремонт местного дома культуры. Отчет о целевом расходовании средств минстрой региона должен предоставить до 27 декабря.

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