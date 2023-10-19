«Олимпийскую деревню» построили в забайкальском селе

В Забайкальском крае в селе Шелоругино появилась «олимпийская деревня». Ее построили для проведения полноценных соревнований по лыжным гонкам.

ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу «Единой России» сообщает, что жители села сами проводили лыжные гонки, но не могли организовать полноценное соревнование. С идеей о создании «олимпийской деревни» они обратились к активистам политической организации. Проект был поддержан и реализован в рамках «Народной программы».

Теперь соревнования можно проводить, несмотря на погодные условия. Место оборудовали музыкальной площадкой закрытого типа.

Ранее сообщалось о планах построить в 2024 году в Чите лукодром. К 30 ноября должны подписать концессионное соглашение и начать перепроектировать лукодром. Комплекс для стрельбы из лука возведут неподалеку от стадиона «Локомотив».