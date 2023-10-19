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Лавров заявил о задаче РФ и КНДР выполнить достигнутые ранее договоренности

Лавров заявил о задаче РФ и КНДР выполнить достигнутые ранее договоренности

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Фото: Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS
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Задачей КНДР и России является выполнение достигнутых договоренностей в рамках встречи президента РФ Владимира Путин на космодроме Восточный с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом 19 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Наша задача теперь — добиться полного выполнения всех договоренностей, достигнутых на космодроме Восточный. Осуществляем нынешний визит для того, чтобы начать эту работу без раскачки», — цитирует министерство вступительное слово Лаврова в правительственной резиденции Кымсусан на встрече с северокорейской коллегой Цой Сон Хи.

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Также министр иностранных дел РФ подчеркнул, что отношения между Россией и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень. Сон Хи в ответ отметила, что переговоры с министром Лавровым — важный момент для исполнения договоренностей, которые были достигнуты в сентябре на встрече Путина и Ким Чен Ына.

Накануне, 18 октября, Лавров прибыл с визитом в КНДР. Он прилетел в страну после участия в мероприятиях форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Борт российского министра приземлился в аэропорту Сунан. Визит главы российского дипломатического ведомства продлится два дня.

19 октября в КНДР назвали визит Лаврова в Северную Корею знаменательным моментом, который позволит укрепить российско-северокорейскую дружбу и развить двусторонние отношения между странами.

В ходе своего визита в РФ с 12 по 17 сентября Ким Чен Ын 13-го числа встретился с Путиным на космодроме Восточный в Амурской области на Дальнем Востоке. Во время переговоров они обсудили развитие двусторонних отношений.

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