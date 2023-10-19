Тысячу тюльпанов высадили на Братском кладбище в Хвастовичах

Весной 2024 года на клумбах Братского кладбища в Хвастовичах Калужской области вновь зацветут тюльпаны. Тысячу луковиц высадили сотрудники сельской администрации и отдела соцзащиты населения.

По информации газеты «Весть», в 2023 году на кладбище провели капитальный ремонт. Близятся к завершению земляные работы, разравнивается грунт, подсеивается трава.

Визуально территория стала шире. Предполагается, что клумбы с тюльпанами придадут комплексу законченный и торжественный вид.

Ранее в октябре сообщалось, что в Калужской области до конца 2023 года намерены завершить реконструкцию филиала Новослободского дома-интерната для престарелых и инвалидов в поселке Думиничи. Здание рассчитано на 40 мест.