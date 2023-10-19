В Совфеде указали на оптимизм в отношениях России и Северной Кореи

Отношения России и Северной Кореи дают основания для оптимизма. Об этом 19 октября «Известиям» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«В последние годы отношения развивались по нарастающей. Мы — государства-соседи, причем соседи в такой довольно чувствительной региональной зоне: рядом находятся и Япония, и Южная Корея, и Китай, Тихий океан, где нарастают милитаристские настроения США сколотить новые блоки, малоприятные для стратегической стабильности», — сказал он.

Кроме того, сенатор напомнил, что в сентябре президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный в Амурской области. Карасин отметил, что эта встреча свидетельствует о взаимной заинтересованности в наращивании сотрудничества в различных областях.

«А то, как сейчас принимали [главу МИД РФ Сергея] Лаврова в КНДР, говорит само за себя — торжественно, пышно, ярко. Результаты последних месяцев наших отношений с Северной Кореей радуют и дают основания для оптимиста», — заключил политик.

Ранее в этот день Лавров в правительственной резиденции Кымсусан на встрече с северокорейской коллегой Цой Сон Хи заявил, что отношения между Россией и Северной Кореей вышли на качественно новый, стратегический уровень.

Лавров прибыл с визитом в КНДР накануне после участия в мероприятиях форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Борт российского министра приземлился в аэропорту Сунан. Визит главы российского дипломатического ведомства продлится два дня.

С 12 по 17 сентября Россию посетил с официальным визитом глава КНДР Ким Чен Ын. Посол РФ в КНДР Александр Мацегора отметил, что лидер Северной Кореи во время визита проявлял большое внимание к стране, живо интересуясь различными аспектами сотрудничества Москвы и Пхеньяна.