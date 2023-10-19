Отец задержанной по делу Трушнина считает, что она должна понести наказание

Отец задержанной по делу военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина художницы Светланы, которая нарисовала на двери квартиры журналиста пентаграмму с головой свиньи, в комментарии «Известиям» 19 октября заявил, что девушка глупа и должна понести ответственность за свои поступки.

«Ситуация в том, что она — глупый ребенок. Ответственность она будет нести, но это неприятно. Искала, где и как заработать легкие деньги. Она заказы находит, что-то рисует. Да, некому было остановить, и парень повелся. Я ее защищать даже не буду, что она заслужила, то и получит», — отметил мужчина.

По словам отца Светланы, его дочь утверждала, что постоянно хочет развиваться в мастерстве рисунка и проходить курсы в интернете, вместо того чтобы работать на обычной работе. Для этого она переехала в Москву, но через полгода бросила художественный вуз и «просто села на шею к своему парню», который работал. Сама же она все время находилась дома и только «заказы в интернете получала».

Когда ей поступил заказ на рисунок для Трушнина, то, по словам отца, подумала, что это будет для кого-то розыгрыш на Хэллоуин. А ее молодой человек посчитал, что так решили кого-то запугать коллекторы.

«Она думала, это легкие деньги, шутка какая-то. А он подумал, что это коллекторы», — резюмировал мужчина.

Ранее, 18 октября, Валентина Ж., мать задержанной за рисунок пентаграммы у квартиры военкора «Известий» Светланы А., в беседе с изданием отказалась осудить злоумышленников за содеянное. По ее словам, девушка «никого не убила» и ее причастность еще «надо доказать». А Ольга Валерьевна, мать задержанного молодого человек Светланы Владислава Р., отказалась признавать вину сына. Она заявила, что он не мог взять подобный заказ.

О том, что злоумышленники нарисовали пентаграмму со свиной головой и расставили вокруг рисунка свечи у двери квартиры Трушнина в Москве, стало известно ранее в тот же день. По подозрению в совершении преступления задержаны Владислав Р. и Светлана А. Сам Трушнин сейчас находится в командировке в Израиле.

Публицист Эльдар Касаев в беседе с «Известиями» заявил, что родители вандалов, нарисовавших пентаграмму, также несут ответственность за произошедшее. Специалист подчеркнул, что, если родитель стремится помочь ребенку, который допустил ошибку, он сам должен преодолеть в себе тенденцию к противоправным поступкам.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ст. 214 УК РФ («Вандализм») и ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Установлено, что перед инцидентом абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи. Задержанный молодой человек рассказал о полученных заданиях, которые он выполнял вместе с подельницей за деньги.

Как заявил в беседе с «Известиями» психолог Илья Суслов, нарисовавшие пентаграмму со свиной головой у двери квартиры военкора «Известий» в детстве могли быть избалованы или брошены, чаще всего именно по этим причинам молодые люди начинают увлекаться вандализмом.