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В брянском Новозыбкове завершили ремонт автостанции

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В Новозыбкове Брянской области спустя несколько месяцев завершился ремонт автостанции. Специалисты заменили инженерные сети, обновили системы отопления, отреставрировали кассовый зал и зал ожидания, сообщает издание «Брянская губерния».

В результате этих усилий автостанция выглядит светлой, просторной и комфортной для пассажиров и работников, что уже получило положительные отзывы посетителей.

В прошлом году вокруг станции частично заасфальтировали территорию и решили проблему водоотведения. Следующим шагом станет газификация производственных цехов и помещений. Эти работы обойдутся в 2 млн рублей, отмечает NASHBRYANSK.RU.

Ранее в октябре сообщалось, что в Брянской области начали применять новые технологии при ремонте дорог. Трассы восстанавливают методом холодной регенерации, когда срезанный старый асфальт перерабатывают и получают новое износостойкое покрытие.

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