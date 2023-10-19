Боец ММА Чурчаев пообещал мощный бой-реванш с Галимовым

Боец ММА, участник «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Шовхал Чурчаев показал «Известиям» 19 октября свою подготовку к бою-реваншу с боксером Шамилем Галимовым, а также пообещал провести мощный поединок.

«Он быстрый на ногах. Быстрый на ногах, но в этот раз я его челюсть поймаю», — заявил спортсмен, который в настоящее время тренируется в Москве.

В ходе такой тренировки Чурчаев показал корреспонденту «Известий» один из своих коронных приемов. Своей единственной ошибкой в прошлом поединке с Галимовым боец считает то, что сразу же не отправил оппонента в нокаут. Спортсмен заявил о намерениях исправить это в предстоящем бою.

Галимов и Чурчаев уже встречались в схватке в октябре 2022 года. Тогда Пахан (псевдоним Галимова) потерпел поражение, по его словам несправедливое.

Несколькими днями ранее Галимов пообещал продемонстрировать свои навыки борьбы в ходе их следующего боя и «раскатать» оппонента. При этом спортсмен отметил, что его соперник на сегодняшний день — один из самых «шипящих и звенящих» бойцов. Позже Галимов продемонстрировал «Известиям» свою подготовку к поединку с Чурчаевым, которая проходит на берегу Азовского моря в Геленджике. Сам Чурчаев ранее заявил об ответном намерении сразу «вырубить» боксера в ходе встречи на ринге.

Чурчаев и Галимов встретятся 27 октября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Турнир пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Всего зрители увидят четыре поединка разных спортсменов в формате три раунда по три минуты. Билеты можно приобрести по ссылке.