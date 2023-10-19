Грузовик насмерть сбил мужчину на трассе в Саратовской области

Мужчина погиб при наезде грузовика на трассе в Саратовской области. По факту ДТП проводится проверка.

Трагедия произошла вечером на дороге Нижний Новгород — Саратов вблизи села Большая Каменка в Татищевском районе. По данным ИА «Взгляд-инфо», водитель грузовика DAF совершил наезд на 52-летнего мужчину. Потерпевший скончался в машине скорой помощи.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия. Известно, что погибший был жителем Волгограда.

В Алтайском крае водитель машины «Лада Гранта» совершил столкновение со стоящим на обочине лесовозом «МАЗ». Автомобилист погиб, два его пассажира госпитализированы.