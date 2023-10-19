Пранкеры Вован и Лексус от лица политика обсудили с премьером Испании зерновую сделку

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли премьер-министра Испании Педро Санчеса и от лица «африканского политика» обсудили с ним зерновую сделку, конфликт на Украине и ситуацию в Африке. Очередной выпуск программы «Шоу ВиЛ» был опубликован в четверг, 19 октября, в официальном Telegram-канале пранкеров.

Так, Санчес рассказал, что он переживает за зерновую сделку, однако выступает против подключения российских банков к SWIFT для ее возобновления сделки.

«Наша позиция заключается в том, что переподключение к SWIFT не получит одобрения со стороны ЕС», — подчеркнул премьер-министр Испании в ходе разговора.

В конфликте на Украине испанский политик выступил за установления мира, но на условиях Киева. Касаясь вопросов африканской политики, Санчес заявил, что его поддержка Африки представляет собой «противодействие империализму», однако при этом он выступил против того, чтобы европейские военные покинули континент.

Кроме того, он заявил о необходимости «восстановления порядка» в Нигере, так как Россию недопустимо оставлять «ведущим игроком в регионе».

Ранее в этот день Кузнецов и Столяров опубликовали пранк с главой МИД Дании Ларсом Расмуссеном, в котором датский политик признался в существовании секретных переговоров об обмене ряда территорий Украины на обеспечение ее безопасности. Как отметил датский министр, украинский лидер Владимир Зеленский «в определенный момент скорректирует ситуацию» и заявит о начале переговоров.