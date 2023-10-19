Больше 528 тыс. кв. м жилья построили в Рязанской области в 2023 году
С начала 2023 года в Рязанской области построили 528,7 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на информацию Рязаньстата.
За счет собственных и заемных средств населения построили 2,2 тыс. домов. Это 61% введенного в регионе жилья. На сельскую местность приходится 48% введенного в эксплуатацию жилья.
Специалисты уточняют, что средняя площадь квартир в новостройках составила 84,6 кв. м.
Ранее сообщалось, что в Республике Коми с начала 2023 года построили 2014 квартир и 1070 частных жилых домов. Общая площадь введенного жилья составила 154,5 тыс. кв. м.