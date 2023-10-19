«Разговоры о важном» 23 октября — тема и программа занятия

Еженедельно в российских школах проходят внеклассные уроки из цикла «Разговоры о важном». Ближайшее занятие 23 октября будет посвящено работе подразделений специального назначения. О том, какие темы обсудят со школьниками, читайте в материале «Известий».

«Разговоры о важном» 23 октября — тема

Темой урока станет «День подразделений специального назначения». Этот профессиональный праздник отмечается в России каждый год 24 октября. Дата для него выбрана не случайно, так как в этот день в 1950 году вышла директива о создании отдельных рот специального назначения, которые стали предшественниками современного спецназа.

Учащихся познакомят с историй самых известных подразделений специального назначения — «Альфы», «Вымпела» и «Витязя». Детям также расскажут об их основателях, объяснят, какие задачи выполняет спецназ в наши дни, и покажут несколько тематических видеороликов. Кроме того, преподаватели предложат ребятам поучаствовать во всероссийском конкурсе «Это у нас семейное», в рамках которого они подготовят проекты о корнях и традициях своей семьи.

В качестве федеральных спикеров выступят Герои России, ветераны подразделений специального назначения «Альфа», «Вымпел» и «Витязь».

«Разговоры о важном» 23 октября — программа

Занятия рекомендуется проводить в формате познавательной беседы с демонстрацией видеороликов и обсуждения представленных учителем тем. Методические материалы к уроку размещены на портале razgovor.edsoo.ru.

Младшеклассники узнают, что такое подразделения специального назначения и какие задачи они выполняют. Детям также предложат игры на внимательность, координацию и сообразительность, во время которых они смогут попробовать себя в роли бойцов спецназа.

Ученикам 5–7-х классов расскажут о нескольких крупных операциях «Альфы», «Вымпела» и «Витязя», познакомят с их руководителями и другими выдающимися военными деятелями. После этого школьники попробуют составить общую характеристику бойцов спецназа. Помимо этого они пройдут проверку на память и внимательность, схожую с той, которую проходят в спецподразделениях.

Школьники 8–11-х классов познакомятся с основателями спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» Геннадием Зайцевым и Юрием Дроздовым. Учащимся покажут отрывки из интервью с ними и их коллегами.

«Разговоры о важном» 23 октября — о проекте

Цикл внеклассных занятий «Разговоры о важном» стартовал 1 сентября 2022 года. Он был запущен Министерством просвещения России.

Занятия проходят каждый понедельник в школах и учреждениях среднего профессионального образования (СПО). На них учащиеся знакомятся с историей, географией и государственным устройством России. Некоторые уроки также касаются повседневной жизни учеников и их гражданских прав.

Предыдущее занятие 16 октября было посвящено 115-летию российского кинематографа. Ребятам рассказали об этапах развития отечественного кино и анимации, их традициях и художественных средствах.