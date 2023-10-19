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Forbes сообщил о бесполезности переданных Киеву ракет ATACMS перед танками РФ

Forbes: переданные Киеву ракеты ATACMS бесполезны перед российскими танками
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Переданные Украине властями США дальнобойные ракеты ATACMS бесполезны перед российскими танками: они не способны поражать бронетехнику РФ. Об этом 18 октября написал обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Есть много вещей, которые ATACMS не могут сделать. Среди них — уничтожение наиболее защищенных боевых машин», — подчеркнул он в своем материале.

Обозреватель объяснил, что в ракете есть около тысячи суббоеприпасов, которые похожи на гранаты. По его словам, когда ATACMS попадает по танку не совсем удачно, эти снаряды не могут нанести серьезные повреждения цели.

Кроме того, Экс уточнил, что Киеву поставили не новые ракеты, а близкие к истечению срока эксплуатации.

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18 октября в МИД РФ, комментируя передачу ATACMS Украине, заявили «Известиям», что оружие, поставленное украинской стороне США и их западными союзниками, так или иначе уничтожается войсками России. Министерство подчеркнуло, что подобные действия Вашингтона подразумевают соответствующую цену.

В тот день президент РФ Владимир Путин отметил, что поставки дальнобойных американских ракет ATACMS Украине наносят вред. По его словам, они создают дополнительную угрозу, однако Россия сможет отразить подобные атаки.

17 октября Белый дом подтвердил передачу Киеву ракет ATACMS с дальностью 165 км. В пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома отметили, что это повысит боевой потенциал Украины, при этом Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки этих ракет.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский также подтвердил передачу ATACMS. Он заявил, что его договоренности с американским лидером Джо Байденом выполняются.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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