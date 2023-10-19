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Мальчика с застрявшей в радиаторе рукой спасли в Биробиджане

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В Биробиджане сотрудники МЧС спасли девятилетнего Максима, чья рука застряла в батарее. Мальчик играл в своей комнате и засунул в радиатор руку.

Спецоперация по спасению конечности длилась около часа. Специалисты действовали оперативно, но осторожно, чтобы не травмировать ребенка. Элементы радиатора пришлось раздвигать при помощи гидравлики, сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на МЧС автономии.

Ранее, 11 сентября, спасатели в Казани освободили пятилетнего мальчика, который застрял в стиральной машине. Ребенка вытащили из барабана стиральной машины и передали медикам скорой помощи. На опубликованном видео запечатлено, что мальчик кричит и просит прекратить вытаскивать его, так как он боится, что сломает ногу.

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