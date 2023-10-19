Российская ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили воздушную цель, которая двигалась по направлению к Ростовской области. Об этом 19 октября сообщил губернатор Василий Голубев.

«Сегодня в 10:10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава Ростовской области уточнил, что разрушений и пострадавших на земле нет.

Ранее, 7 сентября, Голубев сообщал, что два украинских беспилотника были сбиты средствами ПВО в Ростове-на-Дону. Он отметил, что в результате случившегося пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Также было повреждено несколько легковых автомобилей.

Позже стало известно, что ростовская городская Комиссия по чрезвычайным происшествиям на месте падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростове-на-Дону в границах домов по улице Пушкинская, 39, 41 и 42 ввела режим ЧС. Голубев добавил, что после поквартирного обхода и фиксации ущерба будут оформляться положенные людям выплаты.

Украинские войска начали осуществлять атаки на регионы России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.