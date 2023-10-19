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Иван Емельяненко рассказал о подготовке к бою с Рябым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боец смешанных единоборств Иван Емельяненко рассказал «Известиям» 19 октября о подготовке к предстоящему бою с Юрием Рябым.

По словам спортсмена, он скучает по поединкам, а после дебютного боя в мае против Дмитрия Леденева провел лето в спортзале. При этом его вдохновляют нынешние и бывшие чемпионы.

«С ними тяжелее работать, у них многому учишься. Они как более опытные подсказывают, это идет нам на руку», — поделился Емельяненко.

Он рассказал, что научился настраивать себя на поединок еще в период любительских выступлений, поэтому особенного волнения сейчас не испытывает. Чтобы отвлечься и расслабиться, Иван слушает музыку и разговаривает сам с собой.

Ранее, 17 октября, боец смешанного стиля Сергей Кратос Калинин рассказал «Известиям», что в поединке Юрия Рябого против Ивана Емельяненко будет болеть за первого. Он отметил, что у Ивана два «очень крутых брата», что является определенным грузом и ответственностью. По мнению Калинина, из-за этого Емельяненко вынужден доказать, что достоин братьев, и это вызывает уважение.

Встреча младшего из братьев Емельяненко Ивана с Юрием Рябым состоится 27 октября в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В этот день зрители увидят четыре поединка в формате три раунда по три минуты.

34-летний Емельяненко является мастером спорта по боевому самбо и рукопашному бою, в юношестве завоевал бронзовый приз чемпионата России по боевому самбо.

Рябой, в свою очередь, обладает рядом наград в грэпплинге и миксфайте, а также выступал в разных лигах ММА, не имея при этом званий в профессиональном спорте. Ранее он рассказал, что Иван Емельяненко использует такой же стиль, как и его именитый брат Федор. Также Рябой отметил, что у Ивана есть «чуйка» по поводу того, куда нужно бить соперника.

Главным боем вечера станет поединок Вячеслава Дацика, носящего прозвище Рыжий Тарзан, и победителя Кубка мира в разделе К-1, чемпиона Европы по кикбоксингу и Белоруссии по муай-тай белоруса Петра Романкевича. Билеты можно приобрести по ссылке.

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