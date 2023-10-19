Почти 12 тыс. домов останутся без воды в выходные в Казани
В Казани почти 12 тыс. жилых домов останутся без воды в выходные. Отключение связано с реконструкцией Горьковского шоссе.
По словам заместителя директора по развитию МУП «Водоканал» Романа Новикова, воды не будет почти в 1,8 тыс. многоквартирных домов, 10 тыс. частных домов, а также в 124 детских садах, 69 школах и 12 медицинских учреждениях. Для обеспечения граждан водой планируется задействовать 24 водовоза. Отключение отопления не планируется.
ИА «Татар-информ» отмечает, что отключение неслучайно проводится в выходные дни. Социальные учреждения работают минимальное количество времени. Кроме того, в регионе продолжается дачный сезон, поэтому казанцы имеют возможность на время отключения уехать в загородные дома.
В рамках реконструкции шоссе запланирована переврезка трубопроводов в восьми точках. Специалистам предстоит отключить и опорожнить больше 8 км трубопровода. После выполнения сварочных работ и промывки трубопровода гидравлический режим будет восстановлен.