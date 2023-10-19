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На Украине сообщили о пожарах в Николаеве и Запорожье

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alex Chan Tsz Yuk
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В городе Николаев на юге Украины, где ночью были слышны взрывы, произошел пожар в складском помещении. Об этом 19 октября сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

По данным чиновника, складское здание, где произошел пожар, расположено на территории одного из предприятий. Известно, что площадь пожара достигла 120 кв. м. Кроме того, возгорание произошло еще на одном складе в Николаевской области, добавил Ким в Telegram-канале.

Еще один пожар произошел на площади 100 кв. м на предприятии в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, возгорание ликвидировано. В свою очередь, украинское издание «Общественное. Новости» добавило, что взрывы произошли и в подконтрольной Киеву части Херсона.

О повреждениях объектов инфраструктуры также сообщили власти Днепропетровской и Сумской областей. Площадь начавшегося после этого пожара в Сумах составляет 100 кв. м, отметили в МВД Украины.

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Ранее о взрыве в Николаеве на Украине сообщалось 12 октября. В тот же день глава одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в Измаильском районе региона в результате взрывов была повреждена припортовая инфраструктура. Затем возникли пожары, которые были ликвидированы.

14 октября назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин также сообщил о повреждении предприятия и инженерного сооружения на подконтрольной Киеву части региона.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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