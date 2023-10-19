В ГД назвали безрассудной политику Запада в отношении конфликта на Ближнем Востоке
Депутаты Госдумы считают, что политика Запада и США является безрассудной и безнравственной, их действия препятствуют прекращению палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в проекте обращения нижней палаты к ООН и парламентам стран мира в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Его рассмотрят в ГД 19 октября.
«Считаем безнравственной и безрассудной политику коллективного Запада во главе с США, действия которых в настоящее время препятствуют прекращению ближневосточного конфликта и всячески разжигают пожар войны в этом многострадальном регионе», — сказано в тексте проекта.
В проекте уточняется, что военные поставки и финансовые средства, которые выделяет администрация американского президента Джо Байдена Израилю, не нацелены на прекращение гибели тысяч палестинцев и израильтян, а также граждан других стран, оказавшихся в зоне конфликта.
Депутаты считают, что ответственность за жертвы и массовые разрушения лежит в том числе на политиках США, игнорирующих консенсусные решения ООН и продвигающих «правила» урегулирования проблем с позиции силы.
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий написал в своем Telegram-канале, что в своем документе чиновники выступили с призывом принять меры для того, чтобы остановить кровопролитие в зоне конфликта Палестины и Израиля.
Депутаты указали в проекте, что нужно объединить усилия, чтобы начать переговоры, в основе которых должны лежать взвешенный подход и решения Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности организации. В документе они также осудили любое нарушение сторонами конфликта международного гуманитарного права.
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