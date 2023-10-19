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Один человек погиб в ДТП с лесовозом в Алтайском крае

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Легковой автомобиль столкнулся с лесовозом на трассе в Алтайском крае. Один человек погиб, двое получили травмы.

Авария произошла 18 октября на территории Первомайского района. По данным altapress.ru, водитель машины «Лада Гранта» допустил столкновение со стоящим на обочине лесовозом «МАЗ». От полученных травм 71-летний автомобилист скончался на месте.

Два пассажира легковушки получили различные травмы. Они были госпитализированы.

В Воронежской области легковой автомобиль «Лада» выехал на встречную полосу и врезался в автобус «ПАЗ», в котором находились семь пассажиров. Пять человек получили травмы.

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