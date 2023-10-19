Православные баннеры разместили вдоль дорог в Хабаровском крае

В Хабаровском крае вдоль дорог в разных районах появились православные баннеры. Плакаты с изображением Пресвятой Богородицы и краткой молитвы к Божией Матери разместили по инициативе Хабаровской епархии.

Цель — оказание духовной поддержки людям и совет чаще обращаться с молитвой к Богу, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на информационный отдел Хабаровской епархии. На баннерах изобразили Казанскую икону Божией Матери, которая особо почитается на Руси, пишет ИА AmurMedia.

Ранее сообщалось, что военные священники Центрального военного округа (ЦВО) привезли в один из тыловых районов проведения СВО чудотворную икону Казанской Божией Матери. Святой образ представили бойцам соединений и воинских частей ЦВО, проходящих подготовку на одном из полигонов тылового района зоны СВО. На полигоне и в военно-полевом храме, который построен в блиндаже, организовали молебен. В завершение церемонии каждый военнослужащий смог приложиться к святыне.