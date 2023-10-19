Водителю «скорой» ужесточили наказание за ДТП с двумя погибшими в Керчи
В Крыму водителю скорой помощи ужесточили наказание за ДТП двухлетней давности, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
«Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Крым рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении жителя региона. <…> По результатам рассмотрения апелляционного представления суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении», — говорится в сообщении.
Авария произошла 20 августа 2021 года на улице Горького в Керчи. Проезжая перекресток на красный сигнал светофора, водитель скорой помощи превысил скорость и врезался в другой автомобиль. От удара машина медиков опрокинулась на левый бок. Находившиеся в ней два пассажира получили различные травмы, от которых скончались в больнице, пишет ИА «Крыминформ».
Керченский городской суд признал водителя виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и приговорил его к трем годам принудительных работ с удержанием в доход государства 10% зарплаты. Однако прокуратура не согласилась с решением и обжаловала его в вышестоящей инстанции.
Новый приговор, согласно которому мужчина проведет в колонии-поселении четыре года, уже вступил в законную силу. Уточняется, что в течение двух последующих после освобождения лет он также не имеет права садиться за руль.