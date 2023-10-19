Пожар возник в здании областной больницы в Биробиджане
В Биробиджане в здании областной больницы возникло сильное задымление. На место выехали 19 сотрудников спасательной службы и шесть единиц техники. Организована эвакуация пациентов и медицинского персонала.
Очаг возгорания обнаружили в помещении кухни неврологического отделения. Сейчас проводится проливка. Распространения огня удалось не допустить, сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на ГУ МЧС по ЕАО. Сведений о пострадавших пока не было.
Ранее, 18 октября, сообщалось о возбуждении уголовного дела после гибели четырехлетнего ребенка во время пожара в пятиэтажном жилом доме. Он погиб от отравления угарным дымом. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с источником открытого огня.