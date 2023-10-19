Осужденный на 10 лет экс-глава управления СК по Кузбассу освобожден досрочно
Бывший начальник следственного управления СК РФ по Кемеровской области Сергей Калинкин, осужденный в 2021 году на 10 лет колонии за вымогательство, превышение должностных полномочий и получение взятки, освобожден досрочно по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда Иркутска в четверг, 19 октября.
«Постановлением Куйбышевского районного суда города Иркутска <…> было удовлетворено ходатайство Калинкина Сергея Николаевича об условно-досрочном освобождении», — сказала председатель суда Флора Мурашова «Интерфаксу».
Она уточнила, что заявление об условно-досрочном освобождении суд рассмотрел 21 сентября, оно вступило в законную силу 7 октября.
30 декабря 2021 года Центральный районный суд Кемерово признал Калинкина виновным в вымогательстве, превышении должностных полномочий и в получении взятки по делу об акциях шахты «Разрез Инской» и приговорен к 10 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 8 млн рублей.
По этому же делу были осуждены также экс-заместитель губернатора Кемеровской области Александр Данильченко, которого приговорили к 5,5 года колонии, и бывший замглавы Кузбасса Алексей Иванов, получивший наказание в виде 6 лет лишения свободы.
Как отмечалось, обвиняемые вымогали 51% акций АО «Разрез «Инской» у бизнесмена Антона Цыганкова по предварительному сговору. На тот момент рыночная стоимость акций составляла не менее 1 млрд рублей, что в соответствии с законодательством является особо крупным размером.