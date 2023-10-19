Реклама
Прямой эфир
Мир
Китай готов к работе над созданием экономического коридора с РФ и Монголией
Мир
В Чехии оппозиция не смогла вынести вотум недоверия премьер-министру
Общество
Осужденный на 10 лет экс-глава управления СК по Кузбассу освобожден досрочно
Мир
СМИ сообщили о сильном взрыве неизвестного происхождения на Голанских высотах
Авто
Завод «Москвич» планирует выпустить 50 тыс. автомобилей в 2024 году
Мир
Лавров отметил выход двусторонних отношений РФ и КНДР на новый уровень
Мир
Глава МИД Дании признался пранкерам о секретных переговорах по Украине
Мир
На Украине сообщили о пожарах в Николаеве и Запорожье
Экономика
Путин заявил об активном энергетическом сотрудничестве РФ и Китая
Политика
В ГД назвали безрассудной политику Запада в отношении конфликта на Ближнем Востоке
Армия
В Минобороны сообщили об уничтожении склада авиационных средств поражения ВСУ
Мир
Лавров заявил о контактах РФ и Турции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке
Мир
Иран предупредил о возможном вовлечении в конфликт в Израиле новых игроков
Мир
В Турции опровергли сообщения о подготовке к вмешательству на Ближнем Востоке

Осужденный на 10 лет экс-глава управления СК по Кузбассу освобожден досрочно

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший начальник следственного управления СК РФ по Кемеровской области Сергей Калинкин, осужденный в 2021 году на 10 лет колонии за вымогательство, превышение должностных полномочий и получение взятки, освобожден досрочно по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда Иркутска в четверг, 19 октября.

«Постановлением Куйбышевского районного суда города Иркутска <…> было удовлетворено ходатайство Калинкина Сергея Николаевича об условно-досрочном освобождении», — сказала председатель суда Флора Мурашова «Интерфаксу».

Она уточнила, что заявление об условно-досрочном освобождении суд рассмотрел 21 сентября, оно вступило в законную силу 7 октября.

Дилерский централ: суд приговорил топ-менеджера «Рольфа»
Анатолию Кайро дали 8,5 года колонии общего режима за отправку 4 млрд рублей за рубеж

30 декабря 2021 года Центральный районный суд Кемерово признал Калинкина виновным в вымогательстве, превышении должностных полномочий и в получении взятки по делу об акциях шахты «Разрез Инской» и приговорен к 10 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 8 млн рублей.

По этому же делу были осуждены также экс-заместитель губернатора Кемеровской области Александр Данильченко, которого приговорили к 5,5 года колонии, и бывший замглавы Кузбасса Алексей Иванов, получивший наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Как отмечалось, обвиняемые вымогали 51% акций АО «Разрез «Инской» у бизнесмена Антона Цыганкова по предварительному сговору. На тот момент рыночная стоимость акций составляла не менее 1 млрд рублей, что в соответствии с законодательством является особо крупным размером.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023