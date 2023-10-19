Опубликовано видео с места убийства сына и тещи музыканта Намина

Опубликованы кадры с места убийства родственников российского рок-музыканта Стаса Намина в частном доме в деревне Крюково Московской области. В ночь на 19 октября там были обнаружены трупы его 30-летнего сына Артема и 84-летней тещи Прасковьи.

На кадрах видно, что в доме, где произошло преступление, сейчас работают сотрудники Следственного комитета (СК) РФ.

Согласно данным источника «Известий», родственники Намина стали не первыми, кого убил подозреваемый в совершении преступления приемный сын музыканта Роман Микоян. Так, в январе 2007 года он насмерть сбил женщину, находясь за рулем своего автомобиля Honda Accord на юго-западе Москвы. Тогда мужчина отделался двумя годами наказания условно.

В свою очередь сам рок-музыкант и основатель группы «Парк Горького» заявил, что его приемный сын, который убил его тещу и его родного сына, «всегда был отморозком». Он отметил, что Роман никогда для него не был родственником, и уточнил, что не общался с ним уже много лет.

Тела женщины и мужчины обнаружили ранее 19 октября в частном доме с множественными ножевыми ранениями. Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемого в совершении преступления родственника убитых задержали. В ближайшее время суд выберет ему меру пресечения. Расследование находится на контроле Истринской городской прокуратуры.

По данным источника «Известий», между родственниками возник спор из-за продажи дома. Приемный внук в ходе конфликта убил свою бабушку, после чего позвонил 30-летнему брату и признался в содеянном. Брат приехал на место происшествия и также был убит мужчиной. Затем убийца позвонил в полицию и рассказал о совершенном им двойном преступлении.

Стас Намин (наст. имя — Анастас Микоян) — советский и российский музыкант с армянскими корнями, композитор и продюсер, лидер рок-группы «Цветы», режиссер театра и кино, фотограф. Является автором многих популярных песен — «Рано прощаться», «Летний вечер», «Юрмала», «Мы желаем счастья вам» и других. Намин организовал первый в СССР независимый продюсерский центр SNC, под крылом которого возникли отечественные рок- и поп-исполнители, а также группы «Бригада С», «Калинов мост», «Моральный кодекс», «Сплин», в том числе созданная и спродюсированная Наминым в 1987 году рок-группа «Парк Горького», и многие другие.