Пятилетняя девочка утонула в фитнес-клубе в Подмосковье

Уголовное дело возбуждено по факту смерти пятилетней девочки в фитнес-клубе в Ленинском городском округе Подмосковья, проводится проверка. Об этом 19 октября сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Московской области.

По предварительной информации, гибель ребенка 2018 года рождения произошла накануне в поселке Совхоз им. Ленина. В прокуратуре уточнили, что девочка находилась в фитнес-центре с отцом, ненадолго осталась без присмотра и ушла под воду. Прибывшие на место врачи скорой помощи попытались ее реанимировать, однако ребенок скончался.

Сообщается, что прокуратура взяла под контроль уголовное дело, возбужденное ранее следственным органом. В ближайшее время будут проведены проверка для установления причин и обстоятельств смерти девочки, а также оценка исполнения ее родителями своих обязанностей.

Ранее, 18 октября, сообщалось о гибели при пожаре в Хабаровском крае четырехлетнего ребенка, который находился в квартире один. Его смерть наступила в результате отравления угарным газом от возгорания домашних вещей.