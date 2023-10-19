В Хабаровском крае стали больше добывать угля

В Хабаровском крае выросла добыча угля. О достижении главного производственного рекорда в истории объявили на предприятии АО «Уралуголь».

Отгрузка продукции потребителям составляет 359 вагонов в сутки, тогда как, по статистике 2022 года, среднесуточный показатель составлял 231 вагон, пишет ИА AmurMedia, со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В областном министерстве энергетики в свою очередь добавили, что добытый в Хабаровском крае уголь идет на нужды не только региона, но и всего Дальнего Востока. Также топливо отправляется на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Добычу угля увеличили благодаря модернизации подъездных путей, продуктивному взаимодействию с Дальневосточной железной дорогой и расширению фронтов погрузки.

В ведомстве также сообщили, что ежегодный объем добытого угля превышает 10 млн т. Этот год не должен стать исключением. Компания планирует довести добычу до 15 млн т в год. Весь уголь проходит процесс обогащения, что повышает его конкурентоспособность на мировом и внутреннем рынках.

27 августа президент РФ Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником — Днем шахтера — работников угольной отрасли. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства заявил, что угольная отрасль в РФ развивается, несмотря на все вызовы и ограничения.