При поддержке Москвы состоялось около 2 тыс. B2B-встреч с зарубежными партнерами

С начала года московские предприятия-экспортеры провели более 1,8 тыс. встреч с потенциальными зарубежными партнерами. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, с января центр «Моспром» организовал участие московских компаний в 14 международных бизнес-миссиях и четырех отраслевых выставках. «География разнообразная: Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Кувейт, Марокко, Алжир, Сенегал, Иран, Индонезия, Малайзия, Филиппины, страны Латинской Америки», — рассказал Овчинский.

Так, по итогам выставки «Иннопром. Казахстан» московский производитель подписал соглашение о взаимодействии с крупнейшим государственным энергетическим холдингом республики. Столичное предприятие работает над цифровой модернизацией систем распределения электроэнергии в Казахстане.

В рамках байерской программы специалисты «Моспрома», который курирует департамент инвестиционной и промышленной политики столицы, бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом. Также эксперты анализируют целевые рынки для компаний и помогают им определить наиболее эффективную стратегию выхода на зарубежные рынки.

В 2022 году «Моспром» поддержал столичных производителей несырьевой неэнергетической продукции, которые смогли переориентировать свои экспортные потоки и найти новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» для предпринимателей запустили цифровую платформу «Мой экспорт». Там можно получить консультацию экспертов и аналитику, а также обратиться за помощью в продвижении товаров на международных маркетплейсах.