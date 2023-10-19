Реклама
Прямой эфир
Мир
ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по территории Ливана
Спорт
Путин заявил об открытости России к киберспорту
Общество
Умер актер «Каламбура» Сергей Гладков
Общество
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Общество
В Новгородской области задержали бывшего вице-мэра Рыбинска
Спорт
Глава ОКР выразил уверенность в снятии санкций с российского спорта к ОИ-2028
Политика
ГД приняла обращение к ООН в связи с эскалацией на Ближнем Востоке
Политика
Путин подписал закон о штрафах за перевозку немаркированного табака сверх нормы
Мир
ЕС решил провести свой форум в противовес проекту «Один пояс — один путь»
Наука и техника
В Подмосковье отгрузили первый атомный реактор для ледокола «Чукотка»
Спорт
Путин заявил о планах вовлечь 70% россиян в спорт к 2030 году
Экономика
В ВТБ спрогнозировали рекордный рост объема средств на счетах россиян в банках
Мир
В Швеции пропал без вести футболист «Милана» Робак
Интернет и технологии
Альфа-тест российского игрового движка Nau Engine начнется 1 ноября

При поддержке Москвы состоялось около 2 тыс. B2B-встреч с зарубежными партнерами

0
фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала года московские предприятия-экспортеры провели более 1,8 тыс. встреч с потенциальными зарубежными партнерами. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, с января центр «Моспром» организовал участие московских компаний в 14 международных бизнес-миссиях и четырех отраслевых выставках. «География разнообразная: Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Кувейт, Марокко, Алжир, Сенегал, Иран, Индонезия, Малайзия, Филиппины, страны Латинской Америки», — рассказал Овчинский.

Так, по итогам выставки «Иннопром. Казахстан» московский производитель подписал соглашение о взаимодействии с крупнейшим государственным энергетическим холдингом республики. Столичное предприятие работает над цифровой модернизацией систем распределения электроэнергии в Казахстане.

В рамках байерской программы специалисты «Моспрома», который курирует департамент инвестиционной и промышленной политики столицы, бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом. Также эксперты анализируют целевые рынки для компаний и помогают им определить наиболее эффективную стратегию выхода на зарубежные рынки.

В 2022 году «Моспром» поддержал столичных производителей несырьевой неэнергетической продукции, которые смогли переориентировать свои экспортные потоки и найти новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» для предпринимателей запустили цифровую платформу «Мой экспорт». Там можно получить консультацию экспертов и аналитику, а также обратиться за помощью в продвижении товаров на международных маркетплейсах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023