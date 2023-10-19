В Турции опровергли сообщения о подготовке к вмешательству на Ближнем Востоке

Сообщения о подготовке Турции к вмешательству в конфликт на Ближнем Востоке не соответствуют действительности. Об этом сообщил источник в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг, 19 октября.

Ранее в ряде турецких оппозиционных СМИ появилась информация о том, что Анкара якобы готовится к военному вмешательству в палестино-израильское обострение вокруг сектора Газа.

«Абсолютная провокация, рассчитанная на то, чтобы бросить тень на те посреднические усилия, которые показывает Анкара с начала обострения», — сказал источник «РИА Новости».

По его словам, и Эрдоган, и глава турецкого МИДа Хакан Фидан каждый день проводят «непрерывную телефонную дипломатию для достижения прекращения огня».

«Усилия Анкары в лице господина президента будут продолжены», — указал собеседник агентства.

17 октября Фидан сообщил о готовности Турции выступить страной-гарантом для Палестины в случае достижения мирного соглашения. Он подчеркнул, что другие страны также должны выступить гарантами Израиля. После того как будет достигнуто соглашение, которое примут обе стороны, гарант страны должен взять на себя ответственность за выполнение его требований.

Спустя два дня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать инициативу Анкары о создании системы стран-гарантов для сторон палестино-израильского конфликта. Лавров также отметил, что Россия выступает за то, чтобы любой подход основывался на балансе интересов сторон, а не на навязывании интересов одних за счет интересов других. По его мнению, турецкая инициатива такой баланс может обеспечить, а значит, РФ готова сотрудничать для ее рассмотрения.

До этого, 13 октября, президент Турции в разговоре с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном заявлял, что завершить конфликт на Ближнем Востоке возможно только путем создания двух государств. Он призвал западные страны предпринять шаги по снижению напряженности в палестино-израильском конфликте.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.