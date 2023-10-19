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Путин заявил об активном энергетическом сотрудничестве РФ и Китая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Энергетическое сотрудничество России и КНР становится более активным и многоплановым. Об этом 19 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают динамично развиваться. Одной из ключевых составляющих этих отношений является энергетическое сотрудничество, которое становится всё более активным и многоплановым», — сказано в телеграмме главы государства участникам V Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Путин указал на то, что последовательно реализуются проекты двух стран в секторе нефти и газа, а также в сфере мирного атома. Он отметил, что благодаря этому растут объемы поставок энергоресурсов из РФ в КНР.

«Ведется совместная разработка технологических инноваций, направленных на повышение эффективности процессов добычи, переработки и транспортировки сырья, а также обеспечение их экологической безопасности», — отметил российский лидер.

«Внешние факторы укрепляют российско-китайские отношения»
Пресс-конференция Владимира Путина по итогам форума «Один пояс — один путь». Основные цитаты

Ранее в этот день председатель КНР Си Цзиньпин в послании к участникам Российско-китайского энергетического бизнес-форума заявил о том, что двусторонние отношения Москвы и Пекина в сфере энергетики дают возможность обеспечить энергетическую безопасность и развитие не только этих двух стран, но и всего мира.

Накануне, 18 октября, Путин объявил, что на скорой встрече в Бишкеке премьер-министры РФ и Китая подпишут план взаимодействия двух стран до 2030 года. По его словам, внешние угрозы только укрепляют российско-китайские отношения.

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