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СМИ сообщают о планах Израиля создать около 350 отрядов самообороны

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Фото: TASS/EPA/MARTIN DIVISEK
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует создать 347 отрядов местной самообороны в городах, поселках и деревнях. Об этом 19 октября написала израильская газета Yedioth Ahronoth.

Указанные отряды войдут в структуру вооруженных сил страны и будут подчинены командованию тыла, указывает издание. По данным газеты, жители уже массово записываются в эти отряды, где получают оружие и снаряжение, а также проходят подготовку.

В публикации отмечается, что ранее подобные подразделения создавались только в приграничной зоне, однако за последнюю неделю они были созданы как минимум в 17 населенных пунктах. Их общая численность не приводится, известно только о записи более 140 человек в местный отряд самообороны города Ганей-Тиква.

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Задача новых структур будет состоять в содействии ЦАХАЛ и полиции, при этом среди добровольцев есть в том числе люди с опытом армейской службы и бывшие полицейские, пишет газета.

Ранее, 17 октября, Agence France-Presse сообщило, что Израиль в целях защиты городов страны начнет вооружать добровольцев. Тогда же агентство привело данные, что генеральный инспектор израильской полиции Коби Шабтай и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир приняли решение сформировать под эгидой полиции 347 подразделений быстрого реагирования, в которые должны выйти 13,2 тыс. добровольцев. Подчеркивалось, что данные лица получат винтовки и защитное снаряжение.

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Ситуация в регионе обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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