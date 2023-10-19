В Чехии оппозиция не смогла вынести вотум недоверия премьер-министру

В Чехии оппозиция не смогла вынести вотум недоверия правительству премьер-министра Петра Фиала. О результатах голосования сообщил новостной портал Idnes в среду, 18 октября.

По информации портала, из 200 депутатов за вынесение вотума недоверия проголосовали всего 86. Еще 96 депутатов отдали свой голос против такого решения. Остальные от голосования воздержались.

«Я действительно думал, что вы порядочный человек», — сказал бывший премьер-министр и глава правоцентристского движения «Акция недовольных граждан» (АНО) Андрей Бабиш перед началом мероприятия в адрес премьер-министра Петра Фиала.

Бабиш обвинил действующего премьера во лжи и заявил, что ответственность за рост инфляции в стране полностью лежит на нем.

Вопрос о вынесении вотума недоверия Фиалу был поднят Бабишем в связи с безостановочно растущей инфляцией, ценами на энергоносители и неконтролируемой миграцией. По словам лидера АНО, действующий премьер-министр не справляется с решением насущных для страны проблем.

Петр Фиала был назначен премьер-министром Чехии 28 ноября 2021 года. На эту должность его поставил президент Чехии на тот момент Милош Земан. Фиала относился к победившей тогда на парламентских выборах партийной коалиции «Вместе».