Лавров сообщил о планах сотрудничества РФ и КНДР в области геологоразведки

Межправительственная комиссия России и КНДР на готовящемся заседании, которое запланировано на ноябрь, будет обсуждать сотрудничество в сфере геологоразведки и планы поставок энергоносителей. Об этом 19 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Я уже упомянул, что на следующий месяц планируется 10-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Там есть и геологоразведка, есть и планы поставок энергоносителей, других товаров, которые необходимы нашим друзьям из КНДР», — сообщил он журналистам на пресс-подходе в Пхеньяне.

Как добавил российский министр иностранных дел, двусторонние контакты между Москвой и Пхеньяном будут продолжаться на самых различных уровнях, включая высший и высокий.

Ранее 19 октября на встрече с северокорейской коллегой Цой Сон Хи Лавров отметил, что отношения между Россией и Северной Кореей вышли на качественно новый, стратегический уровень. Он также добавил, что «неоценимый вклад» в двусторонние отношения РФ и КНДР внесли товарищи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

В среду, 18 октября, Сергей Лавров прибыл с визитом в КНДР. Он прилетел в страну после участия в мероприятиях форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Борт российского министра приземлился в аэропорту Сунан. Визит главы российского дипломатического ведомства продлится два дня.

В Северной Корее визит министра иностранных дел РФ назвали знаменательным моментом, который позволит укрепить российско-северокорейскую дружбу и развить двусторонние отношения между странами.

До этого, в сентябре, северокорейский лидер Ким Чен Ын во время своего визита в РФ и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что отношения с Россией являются первым приоритетом для КНДР. Он также подчеркнул важность стратегических отношений между двумя странами. По мнению северокорейского лидера, его поездка в Россию является свидетельством исключительной важности отношений между столицами.