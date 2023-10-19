Обозреватель назвала отказ короля Иордании от встречи с Байденом публичной пощечиной

Отказы короля Иордании Абдаллы II и главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса от встречи с президентом США Джо Байденом показали провал визита американского лидера на Ближний Восток. Такое мнение в четверг, 19 октября, выразила журналистка издания Europe Diplomatic и обозреватель Анна ван Денски на своем YouTube-канале.

Она отметила, что оба отказа стали публичными пощечинами американскому президенту. Кроме того, журналистка задалась вопросом, зачем администрация Байдена вообще организовала этот визит на Ближний Восток.

«Совершенно непонятно, зачем был организован этот визит для публичного унижения, поскольку уже было ясно во время визита [госсекретаря США] Энтони Блинкена, который ждал приема у саудовского принца [Мухаммеда бен Салмана] восемь часов, что это будет провалом», — подчеркнула ван Денски.

Ранее, 18 октября, министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил об отмене запланированного на 18 октября четырехстороннего саммита по ситуации в секторе Газа с участием американского президента. Саммит должен был состояться в среду в Аммане с участием президента США, лидеров Египта и Палестины. Позже Белый дом сообщил об отмене Байденом поездки в Иорданию после визита солидарности в Израиль.

Накануне, 17 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что вопрос освобождения заложников будет одной из ключевых тем президента Байдена во время его поездки на Ближний Восток.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.