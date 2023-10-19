Реклама
Прямой эфир
Экономика
Сечин призвал расширять применение юаня и рубля в расчетах с КНР и третьими странами
Армия
Российские ТОС поразили укрытия двух бригад ВСУ
Мир
RS назвал поддержку Украины огромной ошибкой Вашингтона
Мир
СМИ сообщили о сильном взрыве неизвестного происхождения на Голанских высотах
Мир
Си Цзиньпин назвал сотрудничество РФ и КНР залогом энергобезопасности мира
Мир
Лавров отметил выход двусторонних отношений РФ и КНДР на новый уровень
Мир
В КНДР визит Лаврова назвали знаменательным моментом
Армия
Артиллеристы-десантники с помощью САУ «Нона» уничтожили опорпункт ВСУ
Мир
Лукашенко подписал закон о приостановке ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии
Мир
NBC сообщил о планах Байдена запросить у конгресса около $60 млрд на помощь Украине
Армия
В Минобороны сообщили об уничтожении склада авиационных средств поражения ВСУ
Происшествия
В Новосибирской области обрушился автомобильный мост
Мир
Обозреватель назвала отказ короля Иордании от встречи с Байденом публичной пощечиной
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам дождь и мокрый снег 19 октября
Сюжет:

Обозреватель назвала отказ короля Иордании от встречи с Байденом публичной пощечиной

Обозреватель ван Денски: король Иордании унизил Байдена своим отказом от встречи
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Andreas Gora
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказы короля Иордании Абдаллы II и главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса от встречи с президентом США Джо Байденом показали провал визита американского лидера на Ближний Восток. Такое мнение в четверг, 19 октября, выразила журналистка издания Europe Diplomatic и обозреватель Анна ван Денски на своем YouTube-канале.

Она отметила, что оба отказа стали публичными пощечинами американскому президенту. Кроме того, журналистка задалась вопросом, зачем администрация Байдена вообще организовала этот визит на Ближний Восток.

«Совершенно непонятно, зачем был организован этот визит для публичного унижения, поскольку уже было ясно во время визита [госсекретаря США] Энтони Блинкена, который ждал приема у саудовского принца [Мухаммеда бен Салмана] восемь часов, что это будет провалом», — подчеркнула ван Денски.

Кризис-контроль: какие цели преследуют США в ближневосточном конфликте
Белый дом стоит перед необходимостью решить ряд сложных задач

Ранее, 18 октября, министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил об отмене запланированного на 18 октября четырехстороннего саммита по ситуации в секторе Газа с участием американского президента. Саммит должен был состояться в среду в Аммане с участием президента США, лидеров Египта и Палестины. Позже Белый дом сообщил об отмене Байденом поездки в Иорданию после визита солидарности в Израиль.

Накануне, 17 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что вопрос освобождения заложников будет одной из ключевых тем президента Байдена во время его поездки на Ближний Восток.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023