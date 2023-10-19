В США протестующие против боевых действий в Газе активисты ворвались в Капитолий

Митингующие против боевых действий в секторе Газа проникли в здание конгресса США, нескольких из них задержала полиция Капитолия, сказано 18 октября в официальном аккаунте ведомства в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Мы предупредили протестующих и призвали прекратить демонстрацию. Когда они не подчинились, мы начали их задерживать. Среди задержанных — три человека, кто был арестован и обвинен в нападении на сотрудника полиции», — говорится в сообщениях полиции Капитолия.

О том, как пропалестинские протестующие заполонили Ротонду Кэннон на Капитолийском холме, сообщал также телеканал Fox News, показав происходящее. На видео — группа людей в черных футболках, на которых написано: «Евреи говорят о прекращении огня сейчас». Они скандируют: «Прекратить огонь немедленно», а также призывают конгресс остановить боевые действия в Израиле.

По данным телеканала, около здания Капитолия собрались сотни человек, которые требуют прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Акция протеста началась в Национальном торговом центре. Полиция пыталась разгонять демонстрантов. В целях безопасности некоторые дороги были перекрыты.

Активные протестные выступления вспыхнули после того, как 17 октября был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети. По последним данным, погиб 471 человек.

Армия обороны Израиля заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты организации «Палестинский исламский джихад». Сама организация опровергла свою вину в этом происшествии.

В ночь на 18 октября протесты прошли в ряде стран, в том числе в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане.

В Анкаре толпы митингующих перекрыли одну из трасс, а в Стамбуле демонстранты прошли маршем к генеральному консульству Израиля. Палестинским силам безопасности пришлось разгонять демонстрацию в Рамалле. В Афинах полиции пришлось применять слезоточивый газ, чтобы разогнать десятки тысяч выступающих в поддержку Палестины

Массовые протесты в поддержку Палестины прошли у здания МИД в Германии. Люди с плакатами расположились под окнами внешнеполитического ведомства ФРГ. Затем начались жесткие задержания, сообщил корреспондент «Известий» Виталий Чащухин. Накануне в Берлине также прошло несколько пропалестинских демонстраций.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.