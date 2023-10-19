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В Петербурге мужчине насквозь прострелили бедро

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В одну из больниц Санкт-Петербурга поступил мужчина с простреленным насквозь бедром. Об этом 19 октября сообщает источник «Известий».

Пострадавшего госпитализировали ранним утром 18 октября. Мужчина ― 44-летний житель поселка Парголово в Ленинградской области. По словам собеседника «Известий», на жителя Ленобласти в районе четырех часов утра напал незнакомец.

«Медики диагностировали сквозную рану бедра. Кто стрелял, мужчина пока сказать не смог», ― рассказал источник.

Мужчина находится в больнице. Медики оценивают его состояние как среднее.

Ранее, 16 октября, в Санкт-Петербурге мужчина пострадал при падении бетонной плиты в одном из домов. Инцидент произошел в историческом доме Устинова на улице Егорова в Адмиралтейском районе.

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