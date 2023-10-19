Сечин призвал расширять применение юаня и рубля в расчетах с КНР и третьими странами

Расширение применения рубля и юаня во взаиморасчетах с КНР и третьими странами позволит кратно увеличить товарооборот. Об этом в четверг, 19 октября, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин во время выступления на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

«Важно продолжать расширять практику использования юаня и рубля как на двусторонней основе, так и в расчетах с третьими странами. Конечно, для этого требуется поддержка Банка России и Народного банка Китая, более тесное межбанковское взаимодействие и его практическая направленность на реализацию конкретных проектов», — приводятся его слова на сайте «Роснефти».

Сечин выразил уверенность, что это сотрудничество станет причиной кратного увеличения товарооборота между странами. Также он отметил, что в результате значительного товарного потока Китай и Россия смогли оперативно перейти на расчеты в национальных валютах, и сейчас их доля составляет 90%.

Ранее, 18 октября, председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Доме народных собраний в рамках форума «Один пояс ― один путь» заявил, что товарооборот России и Китая продолжает расти — он достиг исторического рекорда и теперь стремится к сумме в $200 млрд.

Тогда же Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сообща с Россией обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием. Также лидер КНР отметил углубление политического взаимодоверия между странами.

Президент России в свою очередь отметил совместное стремление РФ и КНР к равноправному сотрудничеству в мире. По его мнению, идея «Один пояс — один путь» логично вписывается в многосторонние усилия по укреплению созидательного и конструктивного взаимодействия в масштабах всего мирового сообщества.