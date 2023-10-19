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В Новосибирской области обрушился автомобильный мост

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Фото: Управление СК РФ по Новосибирской области
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В Новосибирской области ночью в четверг, 19 октября, обрушился автомобильный железобетонный мост. Об этом сообщили в Telegram-канале территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) региона.

Мост находился в Чулымском районе и вел через реку Карасук в поселок Базово. Постройка находилась здесь с 1971 года, в длину составляла 45 м и имела грузоподъемность в 23 т. Из-за обрушения оказался отрезан участок населенного пункта с улицей, на которой находится восемь частных домов. Среди 29 проживающих там людей находятся девять несовершеннолетних и один маломобильный человек. Детям, которым теперь трудно добраться в школу, отменили занятия на 19 октября.

По информации канала, изначально произошел крен опоры, после чего конструкция рухнула.

ТУАД проверяло состояние моста несколько раз в год. Причины обрушения пока остаются неизвестными, идет работа над выяснением обстоятельств произошедшего.

«Территориальным управлением автомобильных дорог Новосибирской области организовано плечо объезда для автомобильного транспорта 30 км. Сквозной проезд из Чулыма возможен на Ордынское через поселок Петровский. Снабжение села может осуществляться с двух сторон, затруднений в снабжении не будет», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что для безопасности автомобилистов и пешеходов на обрушенном мосту выставлены предупреждающие знаки и ограничения. В настоящее время решается вопрос о восстановлении моста.

«ТУАД сообщает, заявлений на движение транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов по маршруту с проездом по указанному мостовому сооружению, не поступало, специальные разрешения не выдавались», — подытожили в управлении.

Ранее, 28 августа, железнодорожный мост обрушился в штате Теннесси, США. Инцидент, предположительно, произошел из-за размыва почвы, поскольку рядом находится завод по очистке сточных вод. Во время обрушения по мосту проходил поезд, и несколько вагонов тоже рухнули вниз. Сообщалось, что в этих вагонах не было опасных для окружающей среды веществ.

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