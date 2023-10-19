СМИ сообщили о сильном взрыве неизвестного происхождения на Голанских высотах

Звук сильного взрыва услышали поздно вечером 18 октября на Голанских высотах возле границы Израиля и Сирии, сообщила газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на сирийские источники.

«Местные сирийские источники сообщили поздно вечером в среду, что на Голанах был слышен неопознанный взрыв», — сказано в заметке.

Других подробностей не приводится.

В ночь на 19 октября взрывы были слышны и вдоль ливанской границы. Об авиаударах там объявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Израиля. Позднее израильские военные сообщили о поражении наблюдательного пункта, с которого были выпущены противотанковые ракеты по Рош-Ханикре.

Кроме того, 18 октября школа Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которая расположена в городе Хан-Юнис в южной части сектора Газа, попала под обстрел со стороны Израиля. Погибли не менее пяти человек, около 55 пострадали.

Ситуация в регионе обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.