Сечин спрогнозировал обновление рекорда по экспорту газа в КНР в 2023 году

Россия в 2023 году поставит в Китай свыше 30 млрд куб. м газа, что станет новым рекордом. Об этом 19 октября сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме. Его доклад опубликован на сайте «Роснефти».

«Динамично развивается российско-китайское сотрудничество в газовой сфере. В этом году экспорт российского газа в Китай обновит исторический максимум — будет поставлено более 30 млрд куб. м газа», ― сказал он.

Кроме того, Игорь Сечин подчеркнул, что на текущий момент Россия поставила в 2023 году более 75 млн т нефти в Китай. Это на четверть больше по сравнению со всем прошлогодним периодом.

По словам главы «Роснефти», Россия за первые восемь месяцев этого года обогнала Саудовскую Аравию и стала лидирующим поставщиком топлива в Китай. Помимо этого, глава «Роснефти» указал на скорейшее становление России в качестве второго крупнейшего после США торгового партнера КНР.

«При сохранении такой динамики двусторонней торговли уже в ближайшие годы Россия может стать вторым крупнейшим торговым партнером Китая после США, опередив Японию и Южную Корею, объемы торговли с которыми резко падают», ― резюмировал Сечин, предположив, что уже в 2023 году намеченный товарооборот между Россией и Китаем превысит отметку в $200 млрд.

Ранее в этот день председатель КНР Си Цзиньпин в своем послании к участникам российско-китайского энергетического бизнес-форума заявил, что двусторонние отношения России и Китая в сфере энергетики дают возможность обеспечить энергетическую безопасность и развитие не только этих двух стран, но и всего мира. Также Си Цзиньпин отметил, что Китай планирует продолжить сотрудничество с Россией для построения энергетического партнерства высокого уровня.

За день до этого председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Доме народных собраний в рамках форума «Один пояс ― один путь» заявил, что товарооборот России и Китая продолжает расти — он достиг исторического рекорда и теперь стремится к сумме в $200 млрд.

Тогда же Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сообща с Россией обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием. Также лидер КНР отметил углубление политического взаимодоверия между странами.

Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил совместное стремление РФ и КНР к равноправному сотрудничеству в мире. По его мнению, идея «Один пояс — один путь» логично вписывается в многосторонние усилия по укреплению созидательного и конструктивного взаимодействия в масштабах всего мирового сообщества.