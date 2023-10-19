США совершают огромную ошибку, продолжая поддерживать Украину, поскольку это ставит под удар Западную Европу, на которой держится благополучие Соединенных Штатов. Об этом рассказал в своей статье для Responsible Statecraft политический аналитик и профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен во вторник, 17 октября.

«Существующая траектория политики США рискует принести в жертву Западную Европу ради Украины, и американским политикам необходимо осознать этот риск. Если бы это произошло, это была бы одна из худших сделок за всю историю США», — заявил аналитик.

По мнению Ливена, украинский конфликт сделал возможным окончательное «подчинение» европейских стран политике Вашингтона. Однако у такого положения дел есть и обратная сторона. Сейчас Европа находится перед лицом угрозы в виде бесконтрольной миграции, сложной ситуации в экономике и политического экстремизма, сообщил эксперт.

«На экономическом процветании и либеральной демократии в Европе держится мощь Америки в мире», — подчеркнул он.

Аналитик убежден, что основным интересом США во внешней политике должно стать поддержание экономической и политической стабильности в европейских странах. Вашингтону необходимо признать, что Украина терпит поражение в контрнаступлении, и принять все возможные меры для того, чтобы привести Киев к мирному соглашению, резюмировал Ливен.

Ранее, 14 октября, замглавы российской делегации Константин Воронцов назвал опасным заблуждением мнение США, что они могут давить на Россию без вреда для себя. По словам эксперта, всё более глубокая вовлеченность Вашингтона в конфликт на Украине рискует стать началом прямого вооруженного столкновения США и России. Москва же, по словам Воронцова, руководствуется «классической логикой сдерживания».

Перед этим, 3 октября, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что поддержка Киева Вашингтоном — это дешевый способ убедиться, что Россия не представляет опасности для НАТО. По словам политика, США не станут поддерживать Украину на постоянной основе, поскольку внутренние проблемы Соединенных Штатов становятся всё более значительными.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.