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Си Цзиньпин назвал сотрудничество РФ и КНР залогом энергобезопасности мира

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Фото: REUTERS/Sputnik/Sergei Guneev
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Двусторонние отношения России и Китая в сфере энергетики дают возможность обеспечить энергетическую безопасность и развитие не только этих двух стран, но и всего мира. Об этом 19 октября заявил председатель КНР Си Цзиньпин в послании к участникам российско-китайского энергетического бизнес-форума.

«[Энергетическое сотрудничество двух стран] ― это модель равноправного, взаимовыгодного и прагматичного сотрудничества между Китаем и Россией, которое играет положительную роль в обеспечении энергетической безопасности и устойчивого развития обеих странах и даже всего мира», ― приводит слова председателя КНР Центральное телевидение Китая.

Также Си Цзиньпин отметил, что Китай планирует продолжить сотрудничество с Россией для построения энергетического партнерства высокого уровня.

«Глядя в будущее, Китай готов сотрудничать с Россией для построения партнерских отношений в энергетической сфере на высоком уровне, а также для постоянного повышения устойчивости цепочек поставок в энергетической промышленности», — говорится в письме.

«Внешние факторы укрепляют российско-китайские отношения»
Пресс-конференция Владимира Путина по итогам форума «Один пояс — один путь». Основные цитаты

Ранее, 18 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что на скорой встрече в Бишкеке премьер-министры РФ и Китая подпишут план взаимодействия двух стран до 2030 года. По его словам, внешние угрозы только укрепляют российско-китайские отношения.

В тот же день во время переговоров с участием делегаций лидер КНР Си Цзиньпин отметил, что Пекин готов сообща с Москвой обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием.

Путин в свою очередь заявил, что Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к взаимовыгодному сотрудничеству для достижения экономического прогресса и социального благополучия.

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