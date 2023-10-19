Посол РФ в Австралии рассказал о последствиях антироссийских санкций

Отношения Австралии и России разрушены «до основания», и вина за такое положение вещей лежит на Западе. Такую точку зрения высказал посол РФ в Канберре Алексей Павловский в интервью для «РИА Новости» в четверг, 19 октября.

«Двусторонние отношения разрушены до основания, причем это сделано исключительно в контексте общей позиции коллективного Запада. Других причин не было и нет», — заявил политик.

Дипломат также напомнил, что в прежние годы между государствами существовало «весьма взаимовыгодное деловое сотрудничество». Так, Австралия и Россия продуктивно взаимодействовали в области горнодобычи и соответствующих технологий.

«Мне приходилось неоднократно встречаться и беседовать с «капитанами» этого сектора, не понаслышке знаю об их высокой заинтересованности. Под давлением правительства эти компании были вынуждены свернуть прибыльный бизнес в России, отказаться от планов его дальнейшего развития», — рассказал он.

По словам Павловского, австралийские предприниматели тоже терпят ущерб из-за этих обстоятельств. Он подчеркнул, что Австралия запретила себе сотрудничество с Россией «за компанию» со странами Запада, однако страдает от этого в первую очередь сама Австралия.

Ранее, 11 октября, в Австралии заявили, что цены на нефть в мировой экономике контролируют Россия и Саудовская Аравия.

8 сентября сообщалось, что представители из Австралии наряду с гражданами других стран Запада занимаются картированием российских активов. Как заявили в американском минфине, активы должны оставаться замороженными, пока Москва не выплатит Киеву компенсацию за весь причиненный ущерб.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.