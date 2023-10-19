Сын Трампа обвинил власти США в двойных стандартах из-за протеста в Капитолии

Дональд Трамп-младший, сын 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, указал на двойные стандарты, которых придерживаются власти США в отношении пропалестинских протестующих, накануне ворвавшихся в Капитолий.

«Запомните, друзья, это мятеж, только если это делают республиканцы. Если демократы, то это протест за социальную справедливость, и это на 100% нормально. Двойные стандарты правосудия США отвратительны», ― заявил Трамп-младший 18 октября в социальной сети Х.

Заявление сына экс-президента США относится к произошедшим ранее в Вашингтоне событиям, когда протестующие, призывающие к прекращению огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, ворвались в одно из зданий комплекса американского Капитолия.

Впоследствии представители организации «Еврейский голос за мир» (Jewish voice for peace), которая стала основоположником демонстрации в Вашингтоне, заявили об 500 арестованных участниках протеста.

Ранее в этот день массовые протесты в поддержку Палестины начались у здания МИД в Германии. Люди с плакатами расположились под окнами внешнеполитического ведомства ФРГ. Затем начались жесткие задержания, сообщил корреспондент «Известий» Виталий Чащухин. Накануне в Берлине также прошло несколько пропалестинских демонстраций.

Также в ночь на 18 октября протесты прошли в ряде других стран, в том числе Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане. В Анкаре толпы митингующих перекрыли одну из трасс, а в Стамбуле демонстранты прошли маршем к генеральному консульству Израиля.

К напряженной обстановке привели события в секторе Газа, когда 17 октября был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети. По последним данным, погиб 471 человек.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.