BI сообщил о мыслях Маска заблокировать соцсеть X в Европе

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Business Insider: Маск обсуждал возможность блокировки соцсети X в Евросоюзе
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Gonchar
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Американский бизнесмен и владелец соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск хотел заблокировать ее на территории Европы, поскольку его не устраивали условия нового закона о цифровых услугах. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил новостной портал Business Insider с ссылкой на источник.

«Маск всё больше разочаровывается из-за необходимости соблюдать закон о цифровых услугах. Он обсуждал возможность просто сделать приложения недоступными в регионе или заблокировать доступ пользователей в Европейском союзе к нему», — говорится в материале.

Также источник рассказал Business Insider, что Маск в течение 2023 года как минимум два раза проводил встречи с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном. Они обсуждали условия, которые должны исполняться при работе соцсети X, чтобы она не нарушала новый закон. Однако переговоры проходили непросто, и, по словам источника, Маск «потерял терпение».

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Ранее, 9 октября, Маск отреагировал на письмо Тьерри Бретона. В письме еврокомиссар обвинял американского предпринимателя в том, что в соцсети X распространяется ложная информация о конфликте в Израиле. В ответ на это предприниматель попросил Бретона прямо указать все нарушения, о которых идет речь.

Перед этим, 3 октября, издание The Associated Press сообщило, что в Калифорнии мужчина подал иск о клевете против Илона Маска, в котором он обвиняет предпринимателя в клевете в социальной сети X. Уточнялось, что тот давал ложную информацию, сравнивая истца с участником столкновений неонацистов.

Илон Маск возглавил Twitter 28 октября 2022 года. Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд. Вскоре после этого он распустил совет директоров соцсети и пообещал либерализовать редакционную политику платформы, которую часто критиковали за цензуру.

24 июля 2023 года Twitter обновила логотип. Вместо голубой птицы на сайте теперь можно увидеть черно-белую букву Х. Маск объяснил решение об обновлении изменением сути приложения.

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