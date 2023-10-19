В Польше находчивый вор притворился манекеном и ограбил ТЦ

Полицейские в Польше задержали 22-летнего мужчину, который притворился манекеном и обворовал несколько магазинов в торговом центре после закрытия. Об этом в среду, 18 октября, сообщил портал Fakt.

«Мужчина подозревается в ограблении крупнейших торговых центров столицы», — говорится в материале.

Перед закрытием ТЦ подозреваемый неподвижно вставал около витрины и ждал, пока посетители и продавцы уйдут. Сначала он стоял неподвижно с сумочкой в руке и изображал манекен, а затем направился к прилавку с драгоценностями. После этого он перекусил в баре, после чего приоделся в магазине дизайнерской одежды и украл выручку из кассы.

Вора на камерах видеонаблюдения заметил охранник и вызвал полицию. Мужчине предъявили обвинения в краже и краже со взломом. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает ИА «Регнум».

Ранее в октябре житель Твери обокрал игровой аппарат на улице Королева в Московском районе. Он похитил деньги и игрушки на сумму более чем 16 тыс. рублей. Злоумышленником оказался ранее не судимый 32-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном. По словам похитителя, игрушки он выбросил, а деньги потратил.