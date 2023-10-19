Лукашенко подписал закон о приостановке ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии. Документ был опубликован 18 октября на Национальном правовом портале.

«Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года в отношении Республики Польша и Чешской Республики», — сказано в документе.

В заключении профильной комиссии белорусского парламента отмечалось, что страна может приостановить действие договора, так как Польша и Чехия приняли решение не выполнять свои обязательства по ДОВСЕ в отношении республики. При этом сама Белоруссия продолжит выполнять обязательства в отношении других стран — участниц договора.

Ранее, 24 августа, помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что Польша нарушит итоговый акт ДОВСЕ, если увеличит численность своей армии до 300 тыс. человек, так как, согласно Заключительному акту, численность польской армии не может превышать 234 тыс. человек. По мнению Ревенко, Польша увеличивает силы и вооружения на восточном направлении, создавая новые формирования и наращивая расходы на закупки наступательных систем в условиях углубления кризиса системы контроля над вооружениями.

До этого, 23 июля, Лукашенко показал президенту России Владимиру Путину карту переброски сил Польши к границам Союзного государства. По его словам, Варшава уже задействовала наемников в дополнение к основным стратегическим резервам.

В марте Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения. Тогда Путин подчеркнул, что Россия не передает свое ядерное оружие, а делает то же, что и США. Данное решение вызвало особую обеспокоенность Запада.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны — члены НАТО не начнут добросовестно его выполнять.