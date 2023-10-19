Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров отметил выход двусторонних отношений РФ и КНДР на новый уровень
Мир
Лукашенко подписал закон о приостановке ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии
Мир
В КНДР визит Лаврова назвали знаменательным моментом
Мир
NBC сообщил о планах Байдена запросить у конгресса около $60 млрд на помощь Украине
Армия
В Минобороны сообщили об уничтожении склада авиационных средств поражения ВСУ
Мир
Байден выступит с обращением к нации по Израилю и Украине 19 октября
Мир
США ослабили санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы
Мир
Протестующие в Турции попытались сломать забор генконсульства Израиля
Мир
Сийярто указал на лицемерную реакцию премьера Эстонии на встречу Путина и Орбана
Мир
Израиль согласился пустить гумпомощь из Египта в сектор Газа по просьбе США
Общество
В России пострадавшим в ВОВ хотят предоставить выплаты и льготы по ЖКХ
Общество
В России начнут массово строить дорожки для электросамокатов
Мир
BI сообщил о мыслях Маска заблокировать соцсеть X в Европе
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам дождь и мокрый снег 19 октября

Лукашенко подписал закон о приостановке ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии. Документ был опубликован 18 октября на Национальном правовом портале.

«Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года в отношении Республики Польша и Чешской Республики», — сказано в документе.

В заключении профильной комиссии белорусского парламента отмечалось, что страна может приостановить действие договора, так как Польша и Чехия приняли решение не выполнять свои обязательства по ДОВСЕ в отношении республики. При этом сама Белоруссия продолжит выполнять обязательства в отношении других стран — участниц договора.

Обменный ресурс: Путин и Лукашенко обсудили оборону Союзного государства
Как создается общая концепция безопасности и какими заявлениями белорусский лидер удивил журналистов

Ранее, 24 августа, помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что Польша нарушит итоговый акт ДОВСЕ, если увеличит численность своей армии до 300 тыс. человек, так как, согласно Заключительному акту, численность польской армии не может превышать 234 тыс. человек. По мнению Ревенко, Польша увеличивает силы и вооружения на восточном направлении, создавая новые формирования и наращивая расходы на закупки наступательных систем в условиях углубления кризиса системы контроля над вооружениями.

До этого, 23 июля, Лукашенко показал президенту России Владимиру Путину карту переброски сил Польши к границам Союзного государства. По его словам, Варшава уже задействовала наемников в дополнение к основным стратегическим резервам.

В марте Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения. Тогда Путин подчеркнул, что Россия не передает свое ядерное оружие, а делает то же, что и США. Данное решение вызвало особую обеспокоенность Запада.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны — члены НАТО не начнут добросовестно его выполнять.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023