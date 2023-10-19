Иммунолог указала на вред народных средств при гриппе

Врач аллерголог-иммунолог высшей категории, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина рассказала о вреде для здоровья народных средств при лечении гриппа.

В беседе с сайтом aif.ru в среду, 18 октября, специалист отметила, что при гриппе опасным может быть использование трав, особенно если человек аллергик и имеет реакцию на пыльцу растений.

«Все методы использования трав в виде отваров, полосканий и прочих, а также употребление как местно, так и внутрь меда, чеснока, малины и лука могут стать причиной острого приступа аллергии», — подчеркнула иммунолог.

Паршина рассказала, что таким образом возрастает риск развития анафилактического шока. Если рисков, связанных с аллергией, нет, то можно попробовать полоскать горло травами. Но делать это стоит только после консультации с врачом и без отказа от официальной медицины.

При ингаляции из трав и картошки врач призвала помнить, что они не подходят людям, имеющим круп, бронхиальную астму, обструктивный бронхит, коклюш и другие проблемы. Также ингаляции недопустимы при температуре.

Развеяла врач миф и о пользе при гриппе варенья с чаем. По ее словам, больше всего полезных веществ сохраняется в свежей и замороженной ягоде. В варенье, даже пятиминутке, концентрация витаминов из-за термообработки резко снижена, зато повышена калорийность. Врач предупредила, что высокое содержание витамина С в продуктах становится причиной раздражения слизистых оболочек ЖКТ и может усугубить течение гастрита, дуоденита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Также Паршина призвала не лечить насморк чесноком и луком. Содержащиеся в них фитонциды не защищают от вирусов, также они неустойчивы во внешней среде. Между тем вместо излечения можно получить отеки и ожог слизистых. Кроме того, врач призвала не закапывать в нос масло, так как оно напрямую влияет на работу реснитчатого эпителия. Реснички склеиваются, не могут правильно выполнять свою функцию, то есть не выгребают грязь из носа.

Паршина также отметила, что горчичники и банки лучше заменить согревающими кремами и мазями, это поможет избежать ожогов кожи. Врач напомнила, что подобная терапия может быть только вспомогательной, а не основным лечением.

Также 18 октября врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год. По его словам, хотя иммунитет после прививки от коронавируса не защищает от заражения на 100%, он предохраняет от тяжелого течения заболевания и от осложнений постковидного синдрома, пишет RT. Врач добавил, что от остальных ОРВИ, включая грипп, хорошо защищают маски.

12 октября заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице эпидемиологическая ситуация находится под контролем. Сейчас в городе доминирует риновирус. На долю риновирусной инфекции приходится 77,5% случаев заболеваний, сообщает телеканал «360». Грипп в общей структуре представлен слабо.

В сентябре врач-эпидемиолог ГБУЗ МО «Дмитровская больница» Николай Денисяк в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что прививку от гриппа необходимо ставить ежегодно, поскольку вакцина действует от полугода до 9 месяцев. Иммунитет формируется течение двух недель после вакцинации.

Также в сентябре медицинский директор, врач-терапевт, к.м.н. Владислав Мохамед Али рассказал «Известиям», как защититься от простуды. По словам специалиста, стоит уделять внимание качественному отдыху, обильному питью и правильному питанию, а также вакцинации. Кроме того, важно как можно чаще мыть руки, не тереть глаза, не трогать слизистые.

В марте исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах пришли к выводу, что грипп значительно повышает вероятность сердечного приступа. По словам ученых, связано это с тем, что вирус усиливает свертываемость крови и повышает вероятность образования тромбов, блокирующих приток крови к сердцу, сообщает «Ридус».